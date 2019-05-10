Маршруты выходного дня. Куда выбраться из Бишкека на майские праздники

На длинные майские праздники многие кыргызстанцы традиционно отправятся на пикники. Предстоящие выходные — хорошая возможность любоваться первоцветами и бродить по склонам в поисках грибов.

24.kg расскажет о пяти местах в пригороде Бишкека, куда можно сбежать от городской суеты.

Горнолыжная база «ЗиЛ»

На горнолыжные базы можно ездить не только зимой. Весной и летом они превращаются в цветущие зеленые просторы. В 35 километрах от столицы, в Иссык-Атинском районе, можно встретить тюльпаны Грейга, поляны гусиного лука и мать-и-мачехи и собрать первый урожай синей ножки.

Ущелье Ак-Тюз

Ущелье и поселок Ак-Тюз находятся в 140 километрах от Бишкека. Склоны ущелья имеют белый цвет из-за большого количества соли, которая содержится в глине. Отсюда и название местности.

Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту 15 метров . Вода поднимается даже выше макушек хвойных деревьев. Местные жители часто устраивают здесь пикники. Зимой фонтан превращается в ледяную глыбу.

В долине множество березовых рощ, куда грибники отправляются на тихую охоту. Однако некоторые опасаются собирать грибы в этих местах из-за горно-обогатительного комбината редкоземельных металлов, который работал в советское время.

Ущелье Жыламыш

Одноименное село находится в Сокулуском районе Чуйской области, у северной границы Киргизского хребта, в долине реки Жыламыш. Здесь же расположены кумысолечебницы. Полезные свойства кумыса известны давно. Он является хорошим средством для лечения дисбактериоза, язвы желудка, кишечных инфекций, нормализует обмен веществ, улучшает работу сердца и стабилизирует нервную систему. Но особые целебные свойства кумыса проявляются в лечении и профилактике туберкулеза и цирроза печени.

С 1 мая по 15 июля в зависимости от погоды начинается сезон кумысолечения. Отдыхающие могут наблюдать, как изготавливают молочные продукты, и сами покормить животных.

Ущелье Чункурчак

На его территории находится национальный заповедник. Весной он превращается в маленькую Голландию, ведь именно здесь растет королевский тюльпан, достигающий 17 сантиметров в высоту.

В ущелье знаменитый Голубиный водопад высотой 40 метров . Чункурчак плавно переходит в более крупное ущелье Тахр с 200-метровой скалой, возвышающейся посреди реки Аламедин. Также из ущелья Чункурчак можно попасть в другое и не менее известное Бир-Булак, знаменитое полями малиновых кустов.

Ущелье Чункурчак хорошо подходит для скалолазания. Поклонники экстремального туризма оценят крутые склоны и горы ущелья, поверхность которых довольно скользкая и покрыта тонкой наледью. Поэтому в ущелье проводятся международные соревнования по драйтулингу — восхождению с использованием топоров и альпинистских кошек.

Ущелье Аламедин

Место полюбилось отдыхающим не только из-за разнообразия флоры, но и расположенного там санатория «Теплые ключи». В его зоне природные источники с минеральной водой, температура которой составляет около 53 градусов. Они являются визитной карточкой ущелья и известны целебной силой.

Санаторий работает круглый год и предлагает целый спектр лечебно-оздоровительных процедур. За комплексом открывается вид на горное ущелье, идеально подходящее для однодневного тура вдали от города. Здесь есть водопады, поляны, усыпанные ягодами, грибами, заросли можжевельника, березовый лес, вид на ледники и пик Усеченко.

Основной достопримечательностью является каскад водопадов. Чтобы застать их во всей красе, надо приехать сюда в мае-июне, пока они не успели потерять объемы под палящим солнцем.