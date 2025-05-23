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Власть

Следующая суббота, 31 мая, станет рабочей, но не для всех — решение кабмина

Кабинет министров Кыргызской Республики постановил объявить субботу, 31 мая 2025 года, рабочим днем для ряда государственных органов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно решению, в этот день будут работать сотрудники Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Центрального казначейства Министерства финансов.

Национальному банку и коммерческим банкам рекомендовано последовать примеру и установить 31 мая рабочим днем.

Как отмечается в сообщении, решение принято в целях выполнения доходной части государственного бюджета, а отработка будет компенсирована в соответствии с Трудовым кодексом.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/330211/
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