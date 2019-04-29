16:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

За 25 лет Кыргызстан и Россия достигли успехов в сфере подготовки военных

Начиная с 1993 года, Кыргызстан и Россия достигли значительных успехов в сфере подготовки Вооруженных сил и в военно-технической сфере. Об этом на церемонии передачи военной техники сказал начальник Генерального штаба ВС КР Райимберди Дуйшенбиев.

По его словам, передаваемая российской стороной техника является лишь частью помощи, которая уже предоставлена и планируется к поставкам.

Читайте по теме
Сергей Шойгу: Кыргызстан всегда может рассчитывать на поддержку России
«Хотел бы отметить сложившийся высокий уровень двустороннего военного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Существующие вызовы и угрозы безопасности в регионе требуют от нас действенных и адекватных мер», — сказал Райимберди Дуйшенбиев.

Глава Генштаба напомнил, что два года назад на территории авиабазы «Кант» проведена торжественная церемония передачи двух военно-транспортных самолетов АН-26.

«Сейчас самолеты успешно выполняют задачи по перевозке грузов и личного состава. Они участвуют в учениях по отражению возможных угроз безопасности», — добавил глава Генштаба.
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Сергей Шойгу: Кыргызстан всегда может рассчитывать на поддержку России
Россия передаст Кыргызстану два вертолета Ми-8 и семь бронетранспортеров
Для чего в Кыргызстане российская база, объяснил депутат Госдумы
Популярные новости
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
Драка с&nbsp;участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
Бывший депутат от&nbsp;СДПК о&nbsp;том, почему место Алмазбека Атамбаева в&nbsp;тюрьме Бывший депутат от СДПК о том, почему место Алмазбека Атамбаева в тюрьме
В&nbsp;Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана В Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана
Бизнес
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store