За 25 лет Кыргызстан и Россия достигли успехов в сфере подготовки военных

Начиная с 1993 года, Кыргызстан и Россия достигли значительных успехов в сфере подготовки Вооруженных сил и в военно-технической сфере. Об этом на церемонии передачи военной техники сказал начальник Генерального штаба ВС КР Райимберди Дуйшенбиев.

По его словам, передаваемая российской стороной техника является лишь частью помощи, которая уже предоставлена и планируется к поставкам.

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«Хотел бы отметить сложившийся высокий уровень двустороннего военного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Существующие вызовы и угрозы безопасности в регионе требуют от нас действенных и адекватных мер», — сказал Райимберди Дуйшенбиев.

Глава Генштаба напомнил, что два года назад на территории авиабазы «Кант» проведена торжественная церемония передачи двух военно-транспортных самолетов АН-26.

«Сейчас самолеты успешно выполняют задачи по перевозке грузов и личного состава. Они участвуют в учениях по отражению возможных угроз безопасности», — добавил глава Генштаба.