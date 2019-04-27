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Общество

Россия передаст Кыргызстану два вертолета Ми-8 и семь бронетранспортеров

Россия передаст Кыргызстану военную технику на безвозмездной основе. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что два вертолета Ми-8 МТВ и семь бронетранспортеров уже прибыли в страну.

Передача военной техники состоится 29 апреля.

Напомним, что это вторая часть военной техники, поставленной в КР в рамках реализации соглашения между правительствами двух государств «Об оказании технического содействия в рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу».

В рамках первого этапа Россия предоставила Кыргызстану 123 единицы автомобильной и инженерной техники.
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