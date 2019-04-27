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Общество

Поддержите и подпишите петицию: чиновников просят вернуть детские сады и школы

Петицию о возвращении старых и строительстве новых детских садов и школ для наших детей подписали 6 тысяч 150 человек.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как дети спят по трое-четверо в одной кровати и даже на полу. На кадрах видно, что в комнате находится более 50 детей. В мэрии Бишкека подтвердили, что видео снято в столичном детском саду.

В петиции кыргызстанцы отмечают, что серьезно обеспокоены недостатком государственных детсадов и школ.

«С доступностью дошкольного и школьного образования в Кыргызстане сложилась катастрофическая ситуация. Сил терпеть и надеяться у нас больше нет. Нашим детям нужны детские сады и школы. Сейчас в детских садах Бишкека и Оша в группах уже находятся по 50-70 детей. В микрорайоне «Тунгуч» в детский сад № 181 в группу ходит до 90 детей вопреки санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В начальных классах по 40-50 детей, тогда как в бывших зданиях образовательных учреждений расположились частные сады, развлекательные центры, государственные органы», — указывается в петиции.

Авторы петиции подчеркивают, что фактически в Кыргызстане нарушается право на образование, гарантируемое законодательством.

«Стоимость частных детских садов высока и не по карману большинству семей, имеющих одного, двух и даже трех детей дошкольного возраста. Надеяться на улучшение ситуации в скором будущем не приходится. В ближайшее время начнется активное заселение новых жилых комплексов, которые растут, как грибы после дождя, что, несомненно, приведет к увеличению и без того огромной очереди в сады», — сказано в петиции.

Инициаторы требуют от властей взять под личный контроль исполнение и ускорить возврат зданий бывших государственных садов, приватизированных с нарушением закона или занятых государственными органами, также ускорить темпы строительства новых зданий детских садов.

Кроме того, в петиции указано требование строительства новых и ремонта старых зданий детских садов.
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