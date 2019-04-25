18:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сохранение русского языка в Кыргызстане говорит о единстве наших народов

Фото 24.kg. Михаил Швыдкой и Мурат Джумантаев на Форуме победителей, Санкт-Петербург

«Сохранение русского языка в Кыргызстане как официального говорит о единстве наших народов», — заявил на IX Международном форуме победителей «Великая Победа, добытая единством» президент Национальной академии наук Кыргызстана Мурат Джумантаев.

Модератор форума — спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, представляя президента Национальной академии наук, напомнил, что он сам родился в Кыргызстане.

Мурат Джумантаев поприветствовал участников форума от имени кыргызской делегации и рассказал о роли Ленинграда в истории нашей страны и кыргызстанцев в Великой Победе.

Участие в форуме в Санкт-Петербурге, посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, принимают почти 300 делегатов от всех стран постсоветского пространства: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки; представители органов государственной власти; лидеры общественных организаций и поисковых движений; ученые-историки; представители творческой интеллигенции и СМИ.
Ссылка:
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы приняли участие в возложении венков к монументу «Мать-Родина»
При посольстве Кыргызстана в России открылся детский разговорный клуб
«Агитбригада»: родная наша 385-я мотострелковая — память, что всегда с нами
В Кыргызстане стартует пятый пробег «Агитбригады»
Кыргызстан просит страны СНГ ухаживать за воинскими захоронениями
Цифра дня. В Бишкеке осталось 95 участников Великой Отечественной войны
Успей сказать спасибо! Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам
Сооронбай Жээнбеков: Официальный статус русского языка в Кыргызстане сохранится
В Кыргызстане 100-летний ветеран ВОВ мечтает встретиться с Владимиром Путиным
Статус русского языка в Кыргызстане останется неизменным
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
Бизнес
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города
&laquo;Биринчи МФК&raquo; открыла филиал в&nbsp;Бишкеке «Биринчи МФК» открыла филиал в Бишкеке
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов