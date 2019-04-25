Сохранение русского языка в Кыргызстане говорит о единстве наших народов

«Сохранение русского языка в Кыргызстане как официального говорит о единстве наших народов», — заявил на IX Международном форуме победителей «Великая Победа, добытая единством» президент Национальной академии наук Кыргызстана Мурат Джумантаев.

Модератор форума — спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, представляя президента Национальной академии наук, напомнил, что он сам родился в Кыргызстане.

Мурат Джумантаев поприветствовал участников форума от имени кыргызской делегации и рассказал о роли Ленинграда в истории нашей страны и кыргызстанцев в Великой Победе.

Участие в форуме в Санкт-Петербурге, посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, принимают почти 300 делегатов от всех стран постсоветского пространства: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки; представители органов государственной власти; лидеры общественных организаций и поисковых движений; ученые-историки; представители творческой интеллигенции и СМИ.