На улице Кулатова в Бишкеке будут вводить ограничения для движения транспорта из-за реконструкции теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, сегодня начались строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Кулатова на участке от улицы Эгембердиева до улицы Панфилова. В ходе реконструкции полностью заменят трубопроводы и запорную арматуру.

«Работы будут вести без закрытия движения по улице Кулатова, но с его ограничением», — предупредили в организации.