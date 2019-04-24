19:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На улице Кулатова в Бишкеке будут вводить ограничения для движения транспорта

На улице Кулатова в Бишкеке будут вводить ограничения для движения транспорта из-за реконструкции теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, сегодня начались строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Кулатова на участке от улицы Эгембердиева до улицы Панфилова. В ходе реконструкции полностью заменят трубопроводы и запорную арматуру.

«Работы будут вести без закрытия движения по улице Кулатова, но с его ограничением», — предупредили в организации.
Ссылка:
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
В «Бишкекектеплосети» ответили на жалобы абонентов
В Бишкеке устранили порыв на теплосети. Все дома подключены к отоплению
Отсутствие горячей воды у бишкекчан объяснили регулировкой температурного режима
Отопление в Бишкеке еще не включили, а счета уже начали приходить
На дороге в Каракол вводят временное ограничение. Карта объезда
Авария на ТЭЦ Бишкека. Ущерб по 59 обращениям оценили в 1,1 миллиона сомов
Еще один ремонт. ОАО «Бишкектеплосеть» получит $11,1 миллиона на новые насосы
Ремонт дорог. В Бишкеке готовят график перекрытия движения транспорта
Бишкектеплосеть обещает благоустроить испорченную детскую площадку
Теплосети Бишкека бесперебойно подают тепло
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию