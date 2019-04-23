Активисты утверждают, что урановое месторождение Таш-Булак давно разрабатывают

На урановом месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области вовсю вели разработку. Об этом сообщили гражданские активисты, посетившие накануне месторождение.

По их словам, на месте инвесторы успели построить всю инфраструктуру. «Тут есть дорога, офисы, столовая. Техника вовсю работает. По словам местных жителей, активистов, которые выступают против разработки, запугивают», — пишет экс-депутат парламента Камила Талиева.

Гражданские активисты на месторождении создали народный комитет против разработки урана. Его возглавил манасчи Доолот Сыдыков. «Нас пытались провоцировать. Но мы не поддались. Здесь, видно, давно ведут разработку. Тут же на месте они открыли хвостохранилище», — рассказал активист.