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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (200)

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 1 марта в 19.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 3,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 134 мкг/м³, на момент измерения — 238 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 96 мкг/м³, на момент измерения — 88 мкг/м³.

3. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,62 раза: PM2.5 среднесуточный — 57 мкг/м³, на момент измерения — 67 мкг/м³.

4. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,5 раза: PM2.5 среднесуточный — 53 мкг/м³, на момент измерения — 53 мкг/м³.

5. Седьмой микрорайон. Уровень загрязнения практически превышен в 1,17 раза: PM2.5 среднесуточный — 41 мкг/м³, на момент измерения — 60 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 138 мкг/м³.

  • По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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