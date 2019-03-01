Только 61 процент водителей Кыргызстана использует ремень безопасности в машине

Ремнями безопасности пользуется только 61 процент водителей и пассажиров в Бишкеке. Данные исследования ОО «Дорожная безопасность» озвучила руководитель организации Чинара Касмамбетова.
По ее словам, пристегиваются 70 процентов водителей, еще 58,7 процента пассажиров, находящихся на передних сидениях, и только 6,3 процента на задних. При этом в четверти машин ремни на задних сидениях были закрыты.
«Уже неоднократно говорилось, что ремни безопасности, детские кресла снижают риски гибели и получения серьезных травм во время ДТП», — сказала Чинара Касмамбетова.
Она добавила, что многие используют ремни безопасности только из-за опасения получения штрафа.
«Но это должно стать привычкой. Люди должны понять, что это вопрос их безопасности», — отметила Чинара Касмамбетова.
Такого же мнения придерживается и заместитель начальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев.
В 2018 году в Кыргызстане зарегистрировано 5 тысяч 995 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 716 человек, 9 тысяч 160 получили ранения.
«Применение административных мер наказания нельзя признать эффективным. Необходимо добиться психологического перелома сознания участников дорожного движения, чтобы они сознательно применяли ремни и детские кресла, и не из-за угрозы штрафа. Ремни безопасности и детские удерживающие устройства относятся к так называемым пассивным средствам дорожной безопасности. Предотвратить ДТП они не могут, однако существенно снижают тяжесть и последствия. В 1975-м в ПДД введено положение об обязательном применении ремней безопасности. Оно является актуальным и сегодня», — подчеркнул он.