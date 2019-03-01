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Общество

Только 61 процент водителей Кыргызстана использует ремень безопасности в машине

Ремнями безопасности пользуется только 61 процент водителей и пассажиров в Бишкеке. Данные исследования ОО «Дорожная безопасность» озвучила руководитель организации Чинара Касмамбетова.

По ее словам, пристегиваются 70 процентов водителей, еще 58,7 процента пассажиров, находящихся на передних сидениях, и только 6,3 процента на задних. При этом в четверти машин ремни на задних сидениях были закрыты.

«Уже неоднократно говорилось, что ремни безопасности, детские кресла снижают риски гибели и получения серьезных травм во время ДТП», — сказала Чинара Касмамбетова.

Она добавила, что многие используют ремни безопасности только из-за опасения получения штрафа.

«Но это должно стать привычкой. Люди должны понять, что это вопрос их безопасности», — отметила Чинара Касмамбетова.

Такого же мнения придерживается и заместитель начальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев.

В 2018 году в Кыргызстане зарегистрировано 5 тысяч 995 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 716 человек, 9 тысяч 160 получили ранения.

Нур Сатыбалдиев заметил, что выявлено более 260 тысяч нарушений пользования ремнями безопасности.

«Применение административных мер наказания нельзя признать эффективным. Необходимо добиться психологического перелома сознания участников дорожного движения, чтобы они сознательно применяли ремни и детские кресла, и не из-за угрозы штрафа. Ремни безопасности и детские удерживающие устройства относятся к так называемым пассивным средствам дорожной безопасности. Предотвратить ДТП они не могут, однако существенно снижают тяжесть и последствия. В 1975-м в ПДД введено положение об обязательном применении ремней безопасности. Оно является актуальным и сегодня», — подчеркнул он.
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