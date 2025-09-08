Департамент дорожного хозяйства сможет привлекать специалистов для аудита

Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций получил право назначать, координировать и привлекать аккредитованных специалистов для проведения аудита безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки в положение о структуре принял кабмин.

Согласно обновленному документу, ключевой целью департамента дорожного хозяйства является развитие автомобильных дорог общего пользования.

Ведомство также должно:

обеспечивать непрерывное и безопасное движение автотранспорта;

повышать качество автомобильных дорог и их пропускную способность;

ежедневно обслуживать и содержать дорожные сети;

управлять автодорогами общего пользования;

закупать товары и услуги для строительства и ремонта дорог;

выполнять функции госзаказчика по дорожным программам;

осуществлять технический надзор за дорожными работами;

выдавать технические условия на размещение придорожного сервиса.

Департамент дорожного хозяйства теперь может назначать, координировать и привлекать аккредитованных специалистов для проведения аудита безопасности дорожного движения.