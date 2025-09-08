Департамент дорожного хозяйства сможет привлекать специалистов для аудита

Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций получил право назначать, координировать и привлекать аккредитованных специалистов для проведения аудита безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки в положение о структуре принял кабмин.
Согласно обновленному документу, ключевой целью департамента дорожного хозяйства является развитие автомобильных дорог общего пользования.
Ведомство также должно:
- обеспечивать непрерывное и безопасное движение автотранспорта;
- повышать качество автомобильных дорог и их пропускную способность;
- ежедневно обслуживать и содержать дорожные сети;
- управлять автодорогами общего пользования;
- закупать товары и услуги для строительства и ремонта дорог;
- выполнять функции госзаказчика по дорожным программам;
- осуществлять технический надзор за дорожными работами;
- выдавать технические условия на размещение придорожного сервиса.
