Загрязнение воздуха в Бишкеке. Хуже всего ситуация в районе «Ак-Орго»

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 1 марта в 8.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 3,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 133 мкг/м³, на момент измерения — 177 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,65 раза: PM2.5 среднесуточный — 93 мкг/м³, на момент измерения — 125 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 2,14 раза: PM2.5 среднесуточный — 75 мкг/м³, на момент измерения — 71 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,5 раза: PM2.5 среднесуточный — 53 мкг/м³, на момент измерения — 73 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,34 раза: PM2.5 среднесуточный — 47 мкг/м³, на момент измерения — 60 мкг/м³.

6. Седьмой микрорайон. Уровень загрязнения практически не превышен: PM2.5 среднесуточный — 36 мкг/м³, на момент измерения — 51 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 92 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.