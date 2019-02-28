Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 28 февраля в 19.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 4 раза: PM2.5 среднесуточный — 142 мкг/м³, на момент измерения — 393 мкг/м³.

2. В районе улиц Абдраева/Кайназаровой. Уровень загрязнения превышен в 1,97 раза: PM2.5 среднесуточный — 69 мкг/м³, на момент измерения — 97 мкг/м³.

3. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 95 мкг/м³, на момент измерения — 173 мкг/м³.

4. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 2,25 раза: PM2.5 среднесуточный — 79 мкг/м³, на момент измерения — 166 мкг/м³.

5. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,94 раза: PM2.5 среднесуточный — 68 мкг/м³, на момент измерения — 73 мкг/м³.

6. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 60 мкг/м³, на момент измерения — 74 мкг/м³.

7. Седьмой микрорайон. Уровень загрязнения превышен в 1,54 раза: PM2.5 среднесуточный — 54 мкг/м³, на момент измерения — 64 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 153 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.