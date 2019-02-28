16:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В парламенте хотят запретить выдавать наградное оружие иностранным гражданам

Депутат Алмамбет Шыкмаматов предложил исключить норму, позволяющую выдавать наградное оружие иностранным гражданам. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента.

Читайте по теме
В Кыргызстане предлагают не делать тайну из вручения наградного оружия
Нардеп поинтересовался, сколько наградного оружия выдано иностранным гражданам. По словам заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева, всего выдано 157 единиц.

Депутат Дастан Бекешев спросил, есть ли владельцы-иностранцы в реестре МВД. Алмазбек Орозалиев ответил отрицательно, добавив, что органы внутренних дел оформляют документы на вывоз наградного оружия.

Народный избранник Кенжебек Бокоев поинтересовался, кто дает представление на выдачу наградного оружия иностранным гражданам. 

Глава парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко отметила, что вопросов о наградном оружии возникает очень много, поэтому комитет предложил рассмотреть их отдельным законопроектом.
Ссылка:
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сданный гранатомет государство заплатит 16 тысяч сомов
В Кыргызстане предлагают не делать тайну из вручения наградного оружия
В парламенте предложили не выдавать наградное оружие спикерам и премьерам
Сколько наградного оружия выдали в Кыргызстане, заинтересовало депутатов
360 иностранцев сидят в тюрьмах Кыргызстана
В 2010 году украдено 1,2 тысячи оружия. У населения осталось 608 единиц
В Джалал-Абаде член ОПГ незаконно хранил обрез и патроны
Через границу с пистолетом пытался проехать казахстанец
В Токмаке член ОПГ ходил по улице с обрезом в сумке. Его водворили в ИВС
Старые снаряды обнаружены в Чуйской области
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress&nbsp;&mdash; 2019&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне