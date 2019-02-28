В парламенте хотят запретить выдавать наградное оружие иностранным гражданам

Депутат Алмамбет Шыкмаматов предложил исключить норму, позволяющую выдавать наградное оружие иностранным гражданам. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента.

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Нардеп поинтересовался, сколько наградного оружия выдано иностранным гражданам. По словам заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева, всего выдано 157 единиц.

Депутат Дастан Бекешев спросил, есть ли владельцы-иностранцы в реестре МВД. Алмазбек Орозалиев ответил отрицательно, добавив, что органы внутренних дел оформляют документы на вывоз наградного оружия.

Народный избранник Кенжебек Бокоев поинтересовался, кто дает представление на выдачу наградного оружия иностранным гражданам.

Глава парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко отметила, что вопросов о наградном оружии возникает очень много, поэтому комитет предложил рассмотреть их отдельным законопроектом.