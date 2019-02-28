В Кыргызстане предлагают не делать тайну из вручения наградного оружия

В парламенте Кыргызстана обсуждают поправки в Закон «Об оружии». Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил включить норму, что данные, кому вручают наградное оружие, не подлежат засекречиванию.

Он напомнил, что президент Сооронбай Жээнбеков во время предвыборной кампании говорил о бардаке при выдаче наградного оружия.

«Иногда в криминальных сводках других стран всплывает наградное оружие из Кыргызстана, некоторые сомнительные личности с ним засветились, даже хвастаются, что это оружие от премьер-министра или президента нашей страны. Сколько можно эти вещи терпеть?» — поинтересовался он.

Читайте по теме Сколько наградного оружия выдали в Кыргызстане, заинтересовало депутатов

Дастан Бекешев добавил, что, с одной стороны, государство призывает граждан сдавать оружие и платит за это компенсации, а с другой — делает тайну из того, кого им награждает.

«Мы не запрещаем награждать, но общество должно знать. А если оно завтра выстрелит в кого-нибудь, а нам потом скажут: извините, данные засекречены. Это неправильно», — сказал он.

Глава парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко отметила, что данный вопрос рассматривался на заседании комитета.

«Концептуально мы поддержали предложение Дастана Бекешева, однако пришли к выводу, что это надо рассматривать в более широком составе, потому что есть вопросы секретности, и отдельным законопроектом», — отметила она.