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Общество

В Кыргызстане хотят расширить перечень нематериального наследия — добавить игры

В перечень элементов нематериального культурного наследия хотят включить четыре традиционные игры. Проект постановления правительства на общественное обсуждение вынесло Министерство культуры, информации и туризма.

Так, в перечень предлагают внести аркан тартыш (перетягивание каната), алты бакан селкинчек (в простонародье качели — песенное состязание парня и девушки, стоящих на качелях), жоолукташтамай (подбрасывание платочка — молодежная забава, в которую играли в теплые вечера и лунные ночи на лужайке) и тогуз-коргоол (девять катышков — национальная логическая игра).

Кроме того, Минкультуры предлагает дополнить Закон «О нематериальном культурном наследии» терминами «традиционные игры» (вместо «народные игры и развлечения») и «национальный вид спорта». 
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