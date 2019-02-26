20:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (186)

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 2 раза

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 26 февраля в 19.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 2,71 раза: PM2.5 среднесуточный — 95 мкг/м³, на момент измерения — 126 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,9 раза: PM2.5 среднесуточный — 67 мкг/м³, на момент измерения — 176 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 1,45 раза: PM2.5 среднесуточный — 51 мкг/м³, на момент измерения — 82 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,28 раза: PM2.5 среднесуточный — 45 мкг/м³, на момент измерения — 82 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 42 мкг/м³, на момент измерения — 97 мкг/м³.

6. 7-й микрорайон. Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 33 мкг/м³, на момент измерения — 48 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 123 мкг/м³.

  • По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
Ссылка:
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень около нормы
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень не превышен только в 7-м микрорайоне
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется в «Ак-Орго»
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В районе «Ак-Орго» уровень превышен в 6,6 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Депутат предложила не высаживать у дорог ели, которые не защищают от загрязнения
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен почти в 4 раза в «Ак-Орго»
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Бизнес
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore