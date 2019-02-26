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Общество

Состояние четверни новорожденных стабильно тяжелое

«Мы справились, но, к сожалению, на данный момент состояние детей стабильно тяжелое, они находятся в отделении детской реанимации и получают респираторную поддержку», — заявила главный врач Городского перинатального центра Бурул Алмазбекова.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения, четверняшек, родившихся в ГПЦ, посетил глава ведомства Космосбек Чолпонбаев. Он отметил, что Минздрав окажет всю необходимую помощь роженице и детям.

По словам Бурул Алмазбековой, дети появились на свет семимесячными и с маленьким весом: самый большой из них мальчик — 1 килограмм 700 граммов, а самая маленькая — 1 килограмм 400 граммов.

«Всеми медикаментами они обеспечены, идет круглосуточный контроль. Это первые четверняшки за всю историю ГПЦ», — отметила она.
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