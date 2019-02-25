16:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Электронное билетирование (19)

Электронное билетирование в Бишкеке. Во второй тур тендера прошли пять компаний

Во второй тур торгов по проекту «Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека» прошли пять участников. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Реализовать проект хотят ОсОО «Ситикард» (Нижний Новгород), ЗАО «Золотая корона» (ОАО «РСК Банк»), ОсОО «Тодэш Торг» (Новосибирск), BPC AG (Баар, Швейцария), LGCNC-KSCC Consortium (Сеул, Южная Корея), консорциум-компания с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы Шанхай Шенту» (КНР) и ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» (Шанхай, КНР).

Читайте по теме
В городе Ош запустили электронное билетирование
Представленные организации должны представить заявки на участие во втором этапе тендера 25 марта. Одним из условий участия во втором этапе является наличие подтверждающих документов о гарантийном обеспечении заявки на сумму $150 тысяч.

Напомним, что тендер по проекту «Электронное билетирование» мэрия объявила 12 января 2019 года. Реализовать его планируется на основе государственно-частного партнерства.

Частный партнер за свой счет должен создать в Бишкеке проектную компанию — оператора системы. Ее наделят правом управлять и обслуживать систему в течение не менее шести лет, получать оплату за свои услуги в форме фиксированной стоимости транзакций. 

Введение электронного билетирования в столице обсуждают с 2013-го.
Ссылка:
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош запустили электронное билетирование
«Электронное билетирование» готовы реализовать семь компаний
В Бишкеке могут появиться «умные» светофоры и велопрокат
В Бишкеке может появиться единая платежная карта горожанина
Электронное билетирование появится в Бишкеке не раньше второй половины года
Мэрия Бишкека объявила тендер на электронное билетирование
Семь лет ждем. Электронное билетирование в Бишкеке обещают запустить к марту
Электронное билетирование. Проект планируют начать во втором квартале 2019 года
Электронное билетирование в транспорте. Тендер планируют провести в ноябре
Электронное билетирование. В мэрии рассказали, почему тормозится проект
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
&laquo;Безопасный город&raquo;. 50&nbsp;тысяч водителей проверили штрафы за&nbsp;нарушение ПДД «Безопасный город». 50 тысяч водителей проверили штрафы за нарушение ПДД
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Подключи интернет от&nbsp;Jet на&nbsp;год со&nbsp;скидкой 20&nbsp;процентов Подключи интернет от Jet на год со скидкой 20 процентов
Недорогой LTE-смартфон&nbsp;&mdash; O!Phone 4G&nbsp;Joy в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплат Недорогой LTE-смартфон — O!Phone 4G Joy в рассрочку без процентов и переплат
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET