Электронное билетирование в Бишкеке. Во второй тур тендера прошли пять компаний

Во второй тур торгов по проекту «Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека» прошли пять участников. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Реализовать проект хотят ОсОО «Ситикард» (Нижний Новгород), ЗАО «Золотая корона» (ОАО «РСК Банк»), ОсОО «Тодэш Торг» (Новосибирск), BPC AG (Баар, Швейцария), LGCNC-KSCC Consortium (Сеул, Южная Корея), консорциум-компания с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы Шанхай Шенту» (КНР) и ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» (Шанхай, КНР).





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Представленные организации должны представить заявки на участие во втором этапе тендера 25 марта. Одним из условий участия во втором этапе является наличие подтверждающих документов о гарантийном обеспечении заявки на сумму $150 тысяч.

Напомним, что тендер по проекту «Электронное билетирование» мэрия объявила 12 января 2019 года. Реализовать его планируется на основе государственно-частного партнерства.

Частный партнер за свой счет должен создать в Бишкеке проектную компанию — оператора системы. Ее наделят правом управлять и обслуживать систему в течение не менее шести лет, получать оплату за свои услуги в форме фиксированной стоимости транзакций.

Введение электронного билетирования в столице обсуждают с 2013-го.