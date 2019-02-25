Пропавшую из Чуйской школы-интерната 13-летнюю девочку нашли

Пропавшая из Чуйской школы-интерната 13-летняя Анаркул Жоошбаева нашлась. Об этом 24.kg сообщила директор школы Бубукан Жусупова.

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По ее словам, учителя нашли ребенка 23 февраля около Ошского рынка.

«Состояние девочки нормальное. Причина, по которой она решила сбежать из школы, непонятна. К девочке все относятся хорошо. О том, что ребенок нашелся, оповещены Министерство образования и милиция», — сказала Бубукан Жусупова.

Напомним, что 13-летняя Анаркул Жоошбаева ушла из школы-интерната в селе Таш-Добо 18 февраля и не вернулась.