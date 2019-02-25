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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (183)

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень не превышен только в 7-м микрорайоне

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 25 февраля в 8.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 2,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 85 мкг/м³, на момент измерения — 154 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 60 мкг/м³, на момент измерения — 140 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 1,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 49 мкг/м³, на момент измерения — 96 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,9 раза: PM2.5 среднесуточный — 67 мкг/м³, на момент измерения — 52 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 63 мкг/м³, на момент измерения — 63 мкг/м³.

6. 7-й микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 26 мкг/м³, на момент измерения — 32 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 72 мкг/м³.

  • По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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