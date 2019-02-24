20:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (182)

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется в «Ак-Орго»

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экологов и горожан. На уровень загрязнения сильно влияет погода. В теплую солнечную, ветреную погоду и во время осадков смог уменьшается.

MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики, фиксирующие загрязнение воздуха, и привязали их к карте.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте данные фиксируются в режиме онлайн.

Данные на 24 февраля в 19.30.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 4,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 157 мкг/м³, на момент измерения — 250 мкг/м³.

2. В районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,94 раза: PM2.5 среднесуточный — 68 мкг/м³, на момент измерения — 105 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/К.Акиева. Уровень загрязнения превышен в 1,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 50 мкг/м³, на момент измерения — 99 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,6 раза: PM2.5 среднесуточный — 59 мкг/м³, на момент измерения — 136 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 1,6 раза: PM2.5 среднесуточный — 57 мкг/м³, на момент измерения — 209 мкг/м³.

6. Седьмой микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 35 мкг/м³, на момент измерения — 39 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 показатель PM2.5 в районе дипмиссии — 92 мкг/м³.

  • По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированы. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В районе «Ак-Орго» уровень превышен в 6,6 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Депутат предложила не высаживать у дорог ели, которые не защищают от загрязнения
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен почти в 4 раза в «Ак-Орго»
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень в норме
Чем дышим? Посольство США установило измеритель загрязнения воздуха в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень приблизился к норме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
На&nbsp;Алмазбека Атамбаева опять подали в&nbsp;суд. За&nbsp;упразднение пятой графы На Алмазбека Атамбаева опять подали в суд. За упразднение пятой графы
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
&laquo;Безопасный город&raquo;. 50&nbsp;тысяч водителей проверили штрафы за&nbsp;нарушение ПДД «Безопасный город». 50 тысяч водителей проверили штрафы за нарушение ПДД
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи