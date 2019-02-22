Министерству здравоохранения следует пересмотреть работу автобазы

Минздраву следует пересмотреть работу автобазы. Об этом на заседании общественного совета Министерства здравоохранения заявила председатель совета Нурхан Жумабаева.

Она отметила, что в парке автобазы зарегистрированы 46 автомобилей, 16 из них находятся в нерабочем состоянии, еще пять закреплены за руководством ведомства. Во многих медицинских учреждениях транспорт не имеет маркировки.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сказал, что ведомство изучает вопрос, как улучшить работу автобазы.

«Финансисты считают расходы по автобазе. Мы думаем, что автобаза может работать по заказу — по заявкам медорганизаций, чтобы не стояла. На автомобили установят GPS-навигаторы. Есть замечания от фискальных органов», — подчеркнул он.

По мнению чиновника, это позволит сэкономить средства.

«Сейчас программный бюджет, каждую копейку будем экономить, чтобы направлять их на больницы. Внутри ищем ресурсы», — добавил он.