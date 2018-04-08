ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Пасхой!

Светлая Пасха относится к праздникам, само значение которых подразумевает проявление лучших черт характера — толерантности, благодарности, человеколюбия, всепрощения.

Пасха — главное событие года для православных христиан. Она знаменует собой Воскресение Христа и возрождение мира.

В этот день люди не просто поздравляют друг друга, но и делятся душевным теплом и любовью. Пасха — начало новой жизни, в которой будет немного больше веры, чем обычно.

Коллектив ИА «24.kg» поздравляет всех кыргызстанцев со Светлым Христовым Воскресением. Желаем умиротворенности, благ, душевного равновесия и спокойствия.