В ГУВД Чуйской области рассказали подробности похищения камеры, которую устанавливали в рамках проекта «Безопасный город», и нападения на оператора АПК.

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Накануне в 17.37 в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о хулиганстве в селе Беш-Кунгей. По данному факту на место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что, согласно дислокации, в селе работал специалист компании «Вега Оперейтинг» по установке передвижных камер видеонаблюдения. В это время двое неизвестных мужчин без каких-либо причин начали оскорблять, препятствовать его работе. После чего из хулиганских побуждений пытались сломать камеру.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 (мелкое хулиганство) Кодекса КР о проступках.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции установлены личности мужчин. Выяснилось, что один из них является сотрудником отдела охраны одного из районов Бишкека.