В 2018 году прокуратура выявила больше девяти тысяч нарушений прав ребенка

В 2018 году органы прокуратуры выявили больше девяти тысяч нарушений прав ребенка. Об этом на круглом столе заявил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, по результатам проверок надзорный орган подал 85 исков в суд. В частности, они касались лишения родительских прав и защиты имущественных прав ребенка.

«Прокуратура внесла полторы тысячи актов прокурорского реагирования по допущенным госорганами и органами местного самоуправления нарушениям закона о детях. По нарушению прав ребенка возбудили 33 уголовных дела. К административной и дисциплинарной ответственности привлекли более 1 800 должностных лиц», — сказал Нурлан Дюшембиев.