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Общество

Судам и политическим партиям не доверяет большая часть жителей Кыргызстана

49 и 52 процента жителей Кыргызстана оценили деятельность политических партий и судов соответственно как отрицательную. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

Респондентам предложили высказать свое мнение о деятельности кыргызстанских и международных организаций — положительное или отрицательное.

Положительное мнение о кыргызской армии сложилось у 73 процентов респондентов. Всего 19 процентов ответили, что имеют о ней отрицательное мнение. 8 процентов затруднились ответить на этот вопрос.

Средствам массовой информации в Кыргызстане доверяют 70 процентов опрошенных.

22 процента отрицательно относятся к СМИ.

Положительное мнение у кыргызстанцев сложилось и о Жогорку Кенеше. 52 процента участников социологического исследования высказали положительное мнение. 36 процентов респондентов высказались отрицательно.

Положительно оценили кыргызстанцы и аппарат президента страны (55 процентов). Отрицательно высказался о нем 31 процент респондентов.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.
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