Зятя депутата Камчыбека Жолдошбаева уволили из милиции

Зятя депутата парламента Камчыбека Жолдошбаева Айбека Сыдыкова уволили из органов внутренних дел. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что такое решение принято по итогам служебного расследования.

«ДТП, совершенное Айбеком Сыдыковым, занесено в ЕРПП УВД Октябрьского района по статье «Хулиганство». Начато досудебное производство. Кроме того, выяснилось, что по делу о перестрелке в кафе «Ретро Метро» Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции. Его приговорили к условному сроку», — сообщили в МВД.

Напомним, оперуполномоченный Айбек Сыдыков совершил ДТП на пересечении улиц Гоголя и проспекта Чуй, а затем врезался в несколько машин на штрафной стоянке. Известно, что зять «стыдливого» депутата Камчыбека Жолдошбаева участвовал в перестрелке, произошедшей 5 октября 2017 года при входе в ночной клуб «Ретро Метро». Айбека Сыдыкова признали виновным по статье «Хулиганство» и приговорили к трем годам условно.