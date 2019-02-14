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Общество

Цифра дня. 30 тысяч 612 человек в Кыргызстане имеют оружие

В Кыргызстане 30 тысяч 612 человек имеют оружие. Об этом 24.kg сообщили в МВД. 

По данным милиции, всего на руках у гражданского населения 39 тысяч 872 единицы арсенала. 

В него входит гладкоствольное и нарезное оружие, а газотравматических пистолетов насчитывается 9 тысяч 271.

В МВД отметили, что за 2018 год сдали 232 единицы, из которых 175  охотничьи ружья. В ведомстве добавили, что за добровольную сдачу незаконно приобретенного огнестрельного оружия и тяжелого вооружения предусмотрено вознаграждение. 
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