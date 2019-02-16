Цифра дня. 246 верблюдов было в Кыргызстане в 2018 году

По итогам 2018 года в Кыргызстане насчитывалось 246 голов верблюдов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет по итогам единовременного пересчета скота и домашней птицы в стране.

За год число верблюдов в республике увеличилось на 18 голов, или 7,9 процента. А вот в 2017-м число животных, наоборот, сокращалось до 228.

При этом данные обследований домашнего скота и птицы прошлых лет показывают, что верблюдов в основном держат в Нарынской и Ошской областях и немного в Иссык-Кульской области.