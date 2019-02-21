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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (255)

Цифра дня. В Бишкеке необходимо отремонтировать 750 километров дорог

В Бишкеке необходимо капитально отремонтировать 750 километров дорог. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, протяженность дорог в столице составляет 1 тысячу 350 километров, тротуаров — 2 тысячи 700 километров, из них ремонт требуется 1,5 тысячи километров.

«В жилмассивах требуется отремонтировать 460 километров дорог, в границах старого города — 290 километров», — отметили в муниципалитете.

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Там рассказали, что в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» отремонтировано 49 улиц протяженностью 95 километров, проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» — 23 улицы протяженностью 38 километров. В рамках второй фазы планируется отремонтировать более 70 километров.

На средства городского бюджета в рамках проекта «Ремонт межквартальных и внутримикрорайонных дорог» в течение трех лет отремонтировано 130 километров дорог.
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