Цифра дня. В Бишкеке необходимо отремонтировать 750 километров дорог

В Бишкеке необходимо капитально отремонтировать 750 километров дорог. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, протяженность дорог в столице составляет 1 тысячу 350 километров, тротуаров — 2 тысячи 700 километров, из них ремонт требуется 1,5 тысячи километров.
«В жилмассивах требуется отремонтировать 460 километров дорог, в границах старого города — 290 километров», — отметили в муниципалитете.
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На средства городского бюджета в рамках проекта «Ремонт межквартальных и внутримикрорайонных дорог» в течение трех лет отремонтировано 130 километров дорог.