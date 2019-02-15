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Общество

Цифра дня. За сутки в Бишкеке семь человек обратились в больницу с корью

В Бишкеке и Чуйской области за последние сутки с диагнозом «корь» в больницу обратились семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

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По его данным, шесть человек с этим диагнозом госпитализированы.

Кроме того, за последние 24 часа в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в приемное отделение с разными диагнозами обратились 183 больных, из них 100 детей. Госпитализированы 58 больных, в том числе 44 ребенка.

«Единственным способом профилактики кори является своевременная вакцинация ребенка согласно календарю прививок. Проверьте прививочный статус своего ребенка. Вакцинацию вы сможете получить в центрах семейной медицины по месту жительства», — подчеркнули в Минздраве.
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