Авария на ТЭЦ. Свидетели дают противоречивые показания

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.
На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Приглашенные свидетели — начальник смены химцеха теплоцентрали Надежда Сапенко и одна из сотрудниц Галина Календарева — дали противоречивые показания.
Надежда Сапенко считает основной причиной аварии отсутствие стекол в котельном цехе и прохудившуюся кровлю. Галина Календарова же заявила, что технический персонал не сработал согласованно. В частности, как она пояснила, химобессоленной воды было достаточно для обеспечения бесперебойной работы турбинного и котельного цехов, и ТЭЦ раньше выдерживала нагрузку при таких низких температурах, какие были зафиксированы в январе 2018 года.
На вину подсудимых как ответственных за принятие решений и проверку самой ТЭЦ на предмет подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов свидетель не указала.
По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено, и материалы готовят для передачи в суд.