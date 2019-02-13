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Общество

Раздел обращений к ГУОБДД не работает. Ведомство устраняет ошибку на сайте

Обратная связь на сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения не работает.

Корреспондент 24.kg решил написать обращение на имя руководства ГУОБДД. Однако сайт выдал ошибку и попросил отправить форму заново.

В ГУОБДД объяснили ошибку тем, что сейчас на сайте прорабатывают раздел «Безопасный город».

«Раздел обращений перезагружается, когда в тестовом режиме запускают другой», — прокомментировали в ведомстве.

Корреспондент еще раз попытался отправить сообщение, но сайт вновь выдал ошибку.

Стоит отметить, что и телефон горячей линии ГУОБДД тоже не работает. На письма, отправленные по WhatsApp, в ведомстве также не отвечают.
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