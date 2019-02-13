Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень в отдельных районах превышен в 4,2 раза

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность экоактивистов и горожан. Иногда смог в городе видно невооруженным взглядом, поэтому в такие дни находиться на улице небезопасно.

Общественное объединение MoveGreen и активист из Алматы Павел Александров собрали для Бишкека датчики и привязали их к карте.

Для подсчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. На карте также отмечен уровень загрязнения в режиме онлайн.

Данные на 13 февраля, 10.00.

1. Жилмассив «Ак-Орго». Уровень загрязнения превышен в 4,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 154 мкг/м³, на момент измерения — 148 мкг/м³.

2. В районе улиц Абдраева/Кайназаровой. Уровень загрязнения превышен в 1,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 61 мкг/м³, на момент измерения — 72 мкг/м³.

3. В районе улиц Боконбаева/Калыка Акиева. Уровень загрязнения превышен в 2,7 раза: PM2.5 среднесуточный — 97 мкг/м³, на момент измерения — 104 мкг/м³.

4. Микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 98 мкг/м³, на момент измерения — 98 мкг/м³.

5. Микрорайон «Кок-Джар». Уровень загрязнения превышен в 2,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 98 мкг/м³, на момент измерения — 113 мкг/м³.

6. 7-й микрорайон, около Ореховой рощи. Уровень загрязнения превышен в 2,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 77 мкг/м³, на момент измерения — 89 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/ м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/ м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству не признают данные этих счетчиков, отмечая, что они несертифицированны. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.