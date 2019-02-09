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Общество

Яхйобек, Муксина, Биоиша, Уваес. Какие имена дают детям в Кыргызстане

В Государственной регистрационной службе назвали самые популярные и самые редкие имена 2018 года.

Среди имен для мальчиков самые распространенные — Умар, Алинур и Али, среди женских имен — Раяна, Амина и Айлин.

Имя Умар уже четыре года подряд остается популярным именем в Кыргызстане для новорожденных мальчиков.

Редкими именами для мальчиков стали — Мусобек, Айболсун, Арапабданбек, Яхйобек, Уваес. В числе редких имен для девочек — Сейданур, Суусарай, Гулнуркан, Муксина, Биоиша.

Имя Мухаммед было особенно популярным для новорожденных кыргызстанцев в прошлом году: две тысячи 471 мальчика назвали в честь мусульманского пророка в его различных вариантах — Мухаммад, Мухаммадюсуф, Мухаммед, Нурмухаммед, Мухаммадали, Мухаммадумар, Мухаммадамин.

За год выдано 146,9 тысячи свидетельств о рождении, принято около 108 тысяч заявлений для назначения единовременной денежной выплаты «балага суйунчу».
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