Айлин, Салиха, Мухаммад, Умар: названы самые популярные имена в 2024 году в КР

В департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызстана озвучили топ имен, которыми называли новорожденных девочек и мальчиков во второй половине 2024 года.
Айлин — стало самым популярным именем для девочек. Так назвали 2 тысячи 365 малышек в КР. Для мальчиков самым распространенным именем стало Мухаммад (3 тысячи 705).
- Салиха – 1 тысяча 751;
- Сафия – 1 тысяча 449;
- Амина – 1 тысяча 439;
- Фатима – 1 тысяча 343;
- Алия – 1 тысяча 292;
- Аиша – 1 тысяча 170;
- Хадича – 1 тысяча 139;
- Аруузат – 1 тысяча 91;
- Раяна – 1 тысяча 52.
Мальчиков в прошлом году называли следующими именами:
- Умар – 2 тысячи 261;
- Али – 1 тысячи 629;
- Амир – 1 тысяча 566;
- Усман – 1 тысяча 236;
- Алихан – 1 тысяча 212;
- Билал – 1 тысяча 113;
- Нурислам – 884;
- Эмир – 852;
- Байхан – 815.