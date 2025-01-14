Айлин, Салиха, Мухаммад, Умар: названы самые популярные имена в 2024 году в КР

В департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызстана озвучили топ имен, которыми называли новорожденных девочек и мальчиков во второй половине 2024 года.

Айлин — стало самым популярным именем для девочек. Так назвали 2 тысячи 365 малышек в КР. Для мальчиков самым распространенным именем стало Мухаммад (3 тысячи 705).

Салиха – 1 тысяча 751;

Сафия – 1 тысяча 449;

Амина – 1 тысяча 439;

Фатима – 1 тысяча 343;

Алия – 1 тысяча 292;

Аиша – 1 тысяча 170;

Хадича – 1 тысяча 139;

Аруузат – 1 тысяча 91;

Раяна – 1 тысяча 52.

Мальчиков в прошлом году называли следующими именами: