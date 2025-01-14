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Общество

Айлин, Салиха, Мухаммад, Умар: названы самые популярные имена в 2024 году в КР

В департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызстана озвучили топ имен, которыми называли новорожденных девочек и мальчиков во второй половине 2024 года.

Айлин — стало самым популярным именем для девочек. Так назвали 2 тысячи 365 малышек в КР. Для мальчиков самым распространенным именем стало Мухаммад (3 тысячи 705).

  • Салиха – 1 тысяча 751;
  • Сафия – 1 тысяча 449;
  • Амина – 1 тысяча 439;
  • Фатима – 1 тысяча 343;
  • Алия – 1 тысяча 292;
  • Аиша – 1 тысяча 170;
  • Хадича – 1 тысяча 139;
  • Аруузат – 1 тысяча 91;
  • Раяна – 1 тысяча 52.

Мальчиков в прошлом году называли следующими именами:

  • Умар – 2 тысячи 261;
  • Али – 1 тысячи 629;
  • Амир – 1 тысяча 566;
  • Усман – 1 тысяча 236;
  • Алихан – 1 тысяча 212;
  • Билал – 1 тысяча 113;
  • Нурислам – 884;
  • Эмир – 852;
  • Байхан – 815.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316752/
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