В ГУ «Кызмат» рассказали, какими необычными именами назвали новорожденных, зарегистрированных в Кыргызстане в 2026 году. В списке указаны имена, которые встречаются только один раз в государственной системе регистрации.

Среди них оказались Шох Жохон Мухаммад Расул, Шахрух Мирза, Июльбек, Карышкырбек, Адмирал, Дасталбек, Байангалый, Густав, Джими и Олимпиадабек.

В перечне редких женских имен указаны Ай, Алтынкирпик, Брилянтта, Врачкуль, Ромашка, Ива, Нарына, Алондра, Эйва, Мулан, Тайсон и Бактаалайбергенгүлүм.

Зарегистрированы и такие имена, как Окей, Учурашалы, Кызмат, Эдельвейсберг, Чайжанкул, Тажмахол, Салсабилбиби, Джихуара, Хермес и Равулькастро.

Ранее сообщалось, что самыми популярными именами для мальчиков и девочек стали Мухаммад и Айлин.