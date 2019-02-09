Директор кладбища отозвал материальные претензии к радио «Азаттык»

Материальные претензии к радио «Азаттык» по расследованию журналиста Уланбека Эгизбаева (он погиб в июле 2018 года. — Прим. 24.kg) о коррупции на кладбище отозваны. Об этом 24.kg сообщил медиаюрист Акмат Алагушев.

По его словам, Ленинский районный суд Бишкека вынес решение, согласно которому герой материала Уланбека Эгизбаева «Коррупция на кладбище» Максат Баялиев обязан выплатить истцам 20 тысяч сомов.

«Изначально сумма иска была 1 миллион сомов. Соответчиками проходила кыргызская служба радио «Азаттык» и сам автор. Но Уланбек Эгизбаев погиб. А от претензий к ресурсу директор Юго-западного кладбища Чингиз Апасов и бригадир Алихан Алиев отказались. Решили удовлетвориться опровержением», — пояснил Акмат Алагушев.

Напомним, в 2018 году после публикации расследования «Коррупция на кладбище» Чингиз Апасов и Алихан Алиев подали в суд иск о защите чести и достоинства. Они потребовали с бывшего директора кладбища Самата Сулайманова и работника Максата Баялиева, давших интервью, компенсацию за причиненный моральный вред. В отношении Самата Сулайманова решение судом еще не принято.