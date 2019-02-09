14:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Директор кладбища отозвал материальные претензии к радио «Азаттык»

Материальные претензии к радио «Азаттык» по расследованию журналиста Уланбека Эгизбаева (он погиб в июле 2018 года. — Прим. 24.kg) о коррупции на кладбище отозваны. Об этом 24.kg сообщил медиаюрист Акмат Алагушев.

По его словам, Ленинский районный суд Бишкека вынес решение, согласно которому герой материала Уланбека Эгизбаева «Коррупция на кладбище» Максат Баялиев обязан выплатить истцам 20 тысяч сомов.

«Изначально сумма иска была 1 миллион сомов. Соответчиками проходила кыргызская служба радио «Азаттык» и сам автор. Но Уланбек Эгизбаев погиб. А от претензий к ресурсу директор Юго-западного кладбища Чингиз Апасов и бригадир Алихан Алиев отказались. Решили удовлетвориться опровержением», — пояснил Акмат Алагушев.

Напомним, в 2018 году после публикации расследования «Коррупция на кладбище» Чингиз Апасов и Алихан Алиев подали в суд иск о защите чести и достоинства. Они потребовали с бывшего директора кладбища Самата Сулайманова и работника Максата Баялиева, давших интервью, компенсацию за причиненный моральный вред. В отношении Самата Сулайманова решение судом еще не принято.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Иски экс-президента к СМИ. Верховный суд еще не проводил оценку принятых решений
Популярные новости
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Призывавшая на&nbsp;митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в&nbsp;содеянном Призывавшая на митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в содеянном
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош