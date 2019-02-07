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Общество

Более 200 тысяч обращений поступило в call-центр ГРС

В 2018 году в call-центр Государственной регистрационной службы поступило более 200 тысяч звонков. Большую часть абонентов интересовали вопросы получения паспорта, сообщила пресс-служба ГП «Инфоком».

Ежедневно десять операторов обрабатывают до 2 тысяч звонков. Жителей Кыргызстана часто интересуют вопросы процедуры получения паспорта, оформления транспортного средства и водительских удостоверений, документов загса и онлайн-аукциона на красивые номера.

Call-центр ГРС работает с 2015 года. ГП «Инфоком» является единственным контакт-центром в государственном секторе, имеющим возможность предоставления услуг аутсорсинга.

По данным «Инфокома», почти 70 процентов обратившихся в call-центр ГРС — женщины. Чаще всего кыргызстанцы звонят с 10.00 до 13.00. Один оператор начинает новый телефонный разговор через каждые 120 секунд.
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