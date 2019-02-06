В Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля пройдет перепись населения

В Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года пройдет перепись населения и жилищного фонда, в том числе и в Бишкеке. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, на весь период подготовки и проведения переписи по Бишкеку будут работать 5 тысяч человек. По республике будет создано 560 переписных отделов, около 4 тысяч инструкторских участков.

Перепись пройдет традиционным письменным опросом населения специально подготовленными переписчиками независимо от наличия прописки и права на жилплощадь.

Основным отличием очередной переписи от предыдущих является включение в программу блока вопросов по трудовой деятельности и миграции, использование административных данных из базы ГРС (адресный регистр, реестр недвижимости и геоинформационных систем – цифровые карты).

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В мэрии напомнили, что основная задача органов МСУобеспечение к 1 января 2020 года упорядоченного адресного хозяйства.

Уточняется, что необходимо определиться с границами жилмассивов, районов и городов, присвоить безымянным улицам названия и определить нумерацию домовладений и квартир в строящихся жилых домах, обеспечить табличками с названиями улиц.

Мэрия столицы проработала вопрос о присвоении наименований вновь образованным безымянным улицам в Бишкеке. Этот вопрос внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.

В апреле—мае 2019 года по республике временно нанятые работники-регистраторы проведут инвентаризацию жилищного хозяйства и составят организационный план переписи.

Напомним, что, согласно решению Совета глав государств СНГ, очередную перепись необходимо провести в максимально близкие к 2020-му сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 2020-го.