В Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля пройдет перепись населения

В Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года пройдет перепись населения и жилищного фонда, в том числе и в Бишкеке. Об этом сообщает мэрия столицы.
По ее данным, на весь период подготовки и проведения переписи по Бишкеку будут работать 5 тысяч человек. По республике будет создано 560 переписных отделов, около 4 тысяч инструкторских участков.
Перепись пройдет традиционным письменным опросом населения специально подготовленными переписчиками независимо от наличия прописки и права на жилплощадь.
Основным отличием очередной переписи от предыдущих является включение в программу блока вопросов по трудовой деятельности и миграции, использование административных данных из базы ГРС (адресный регистр, реестр недвижимости и геоинформационных систем – цифровые карты).
Уточняется, что необходимо определиться с границами жилмассивов, районов и городов, присвоить безымянным улицам названия и определить нумерацию домовладений и квартир в строящихся жилых домах, обеспечить табличками с названиями улиц.
Мэрия столицы проработала вопрос о присвоении наименований вновь образованным безымянным улицам в Бишкеке. Этот вопрос внесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.
В апреле—мае 2019 года по республике временно нанятые работники-регистраторы проведут инвентаризацию жилищного хозяйства и составят организационный план переписи.