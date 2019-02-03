4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

отрезки улиц Элебесова, Сеченова, Маяковского, Щербакова, Тыныстанова, переулки Керченский, Красноярский 9.00 17.00 отрезки улиц Московской, Ибраимова, Токтогула, Иманалиева 12.00 17.00 отрезки улиц Карагачевой, Суюмбаева, Окрайной, Табачной 9.00 12.00 отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, переулки Уссурийский, Тобольский 9.00 17.00 отрезки улиц Элебаева, Байтика Баатыра, Горького, Жукеева-Пудовкина, переулок Геологический 9.00 12.00 отрезки улиц Ахунбаева, Политехнической, Шукурова, Бектенова, Джантошева, проспект Айтматова, переулки Койташский, Ясенский, Балхашский 9.30 16.30 отрезки улиц Ахунбаева, Репина 9.30 18.00 улица Месароша, переулок Дубосековский 9.30 17.00 отрезки улиц Темирова, Шоорукова, Чон-Арык, Саликамской, жилмассивы «Салам-Алик», «Киргизия-1» (улицы Мостовая, Восточная, Центральная, Самойленко) 9.30 18.00

2 Чуйская область

Аламединский РЭС села Чон-Таш, Дачное (улицы Чехова, 40 лет Победы, Ломоносова, Жукова, Строительная), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Новая, переулки Школьный, Больничный) 9.00 17.00 села Мраморное, Озерное, Лесхоз, Рассвет, жилмассивы «МТФ-2», «Тендик» 0.00 5.00 села Дачное, Ленинское (улицы Первомайская, Новая, Коммунарова, Г.Денисенко, Садовая, Алма-Атинская, Ключевая, тупик Алма-Атинский), Берлик (улицы Почтовая, Школьная, Молодежная, Парковая, Токтогула) 9.00 17.00 Сокулукский РЭС села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая), Нижнечуйское (улицы Гагарина, Партсъезда, Коммунистическая, Школьная, Первомайская, Фрунзе) 10.00 17.00 села Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская, Степная, Колхозная, Комсомольская, Советская, Ала-Арчинская, Ворошилова, Почтовая, Громова, Школьная) 9.00 17.00 Московский РЭС села Александровка (улица Атарская), Беловодское (улицы Комсомольская, Кирова, Украинская, Садовая, Фрунзе, переулок Садовый) 9.00 17.00 Жайылский РЭС села Калининское (улицы Бейшеналиевой, 25, 27, 29, 31; Карла Маркса, 21), Полтавка (улицы Коминтерна, Центральная), Петропавловка (улицы Советская, Садовая) 9.00 17.00 Кантский РЭС город Кант (1-й микрорайон, отрезки улиц 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, переулок Мирный), Кировское (улицы Южная, Зеленая, Авизова, Котовского, Суворова), Джер-Казар (улица Джанаева) 9.00 17.00

3 Иссык-Кульская область