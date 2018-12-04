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Общество

Штрафы за введение ОСАГО предлагают отсрочить до 1 июля 2019 года

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком предлагает отсрочить до 1 июля 2019 года взимание штрафов за отсутствие ОСАГО у кыргызстанцев. Об этом на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил глава Госфиннадзора Санжар Муканбетов.

По его словам, для иностранцев закон вступит в силу с 7 февраля 2019 года, а с кыргызстанцами еще полгода будут вести разъяснительную работу о необходимости приобретения полиса.

Напомним, что Госфиннадзор вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении минимальных размеров страховых сумм, лимитов ответственности и тарифов страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств».

Ведомство предлагает установить базовую стоимость страхового полиса в 1 тысячу 680 сомов.
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