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Общество

В движении «СДПК без Атамбаева» намерены покончить с авторитаризмом

Члены движения «СДПК без Атамбаева» намерены покончить с авторитаризмом в партии. Об этом на конференции отделения партии по Свердловскому району Бишкека сообщил депутат V созыва Жогорку Кенеша Данияр Тербишалиев.

По его словам, после 2010 года внутри СДПК произошел ряд изменений, разрушивший внутрипартийную конкуренцию.

«2013 год стал судьбоносным для СДПК. Тогда было внесено изменение в устав партии, открывшее путь к авторитарному режиму. Координаторы партии перестали быть независимыми, они стали назначаемыми», — заявил Данияр Тербишалиев.

Он отметил, что движение «СДПК без Атамбаева» намерено разрушить вертикальное управление в партии.

«Партия — это не собственность одного человека, это не «Кыргызавтомаш». Мы после исключения Алмазбека Атамбаева создадим новый политсовет, дадим власть региональным ячейкам», — сообщил Данияр Тербишалиев.
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