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Общество

Планировали побег? Неизвестные пытались через конвоиров передать подсудимым ножи

В Сокулукском районном суде начался суд по уголовному делу в отношении сбежавших в ноябре 2017 года из ИВС ОВД Сокулука.

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Перед началом судебного процесса к милиционеру — конвоиру ОВД Сокулукского района обратились двое парней в возрасте 18-20 лет. Неизвестные просили передать личные вещи одному из подсудимых. В ходе досмотра содержимого сумки сотрудник милиции обнаружил запрещенные предметы  среди вещей находились завернутые в линолеум три кухонных ножа, набор из девяти металлических напильников и четыре смартфона Samsung, Huawei и Sony.

Пытавшихся передать запрещенные предметы подследственным задержали. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. 
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