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Общество

Побег из ИВС Токмака. Начальник ГУВД Чуйской области отделался строгим выговором

После побега заключенных из ИВС должностные лица ГУВД Чуйской области и ГОВД Токмака понесли дисциплинарные взыскания. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов.

По его словам, после побега заключенных служба собственной безопасности провела внутреннее расследование.

«По итогам начальник ГОВД Токмака получил строгий выговор, его заместитель неполное служебное соответствие. Начальник ГУВД Чуйской области получил строгий выговор. По факту побега идут следственно-оперативные мероприятия», — сказал Курсан Асанов.

Напомним, 1 мая из ИВС ГОВД Токмака сбежали трое несовершеннолетних заключенных. Среди них ранее судимые.

Руслана Юсупахунова задержали за угон автомашины, Леонида Ворончихина за кражу, Анатолия Порошина за убийство. Спустя несколько часов парней задержали в лесопосадке за городом.
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