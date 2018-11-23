Архитекторы уверены, что Бишкекглавархитектура не оправдала себя

Главное управление архитектуры и строительства Бишкека не оправдало возложенную на него миссию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Союза архитекторов Кыргызстана Алымбек Абдраимов.

По его словам, в 2015 году Бишкекглавархитектуру вывели из Госстроя и создали муниципальное предприятие для решения столичных вопросов.

«Мы тогда поддержали инициативу Госстроя, так как в Бишкеке накопилось много проблем. Необходимо было их решать. Тем более, мэрия обещала оказать финансовую поддержку», — рассказал Алымбек Абдраимов.

По словам представителей Союза архитекторов, в итоге МП «Бишкекглавархитектура» создала шесть управлений, только усложнив процесс прохождения и согласования документов. Появился конфликт интересов.

«Сейчас все строительные функции сосредоточены в подразделениях мэрии. То есть они сами выделяют участок, выдают разрешение на проектирование, согласовывают проекты и разрешают строительство. Отсутствовал вертикальный контроль над функциями МП «Бишкекглавархитектура». Мэр назначал и освобождал главу предприятия, который не отчитывался перед Госстроем», — заявил заместитель председателя Союза архитекторов Кыргызстана Белек Сарымсаков.

Восемнадцатого октября 2018 года правительство решило вернуть МП «Бишкекглавархитектура» в состав Госстроя.