Дело «Вечерки». Кто такие Александр Рябушкин и Мурат Божокоев

Накануне в Бишкеке задержан Александр Рябушкин. По данным следствия, 21 октября 2016 года директор ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Мурат Божокоев с Александром Рябушкиным, используя распорядительные и управленческие полномочия, вопреки интересам акционеров ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» подписали соглашение с Эркином Мамбеталиевым о выплате миллиона сомов из средств закрытого акционерного общества.

Ранее Генпрокуратура, рассмотрев заявление экс-владельца издательского дома Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР.

24.kg выяснило, чем владеют Александр Рябушкин и Мурат Божокоев.

Налоги не платил

По данным Министерства юстиции, назарегистрировано восемь компаний — совместное кыргызско-российско-молдавское предприятие «Солби», рекламная фирма «Рубикон», холдинг MEDIA.KG, «Nova Медиа», «ВБ Медиа», редакция приложения «Реклама» к газете «Вечерний Бишкек», «Айрек», TimeTravel.

Фото из интернета. Александр Рябушкин

«Солби» Александр Рябушкин учредил вместе с Александром Александровичем Кимом. Компания прекратила свою деятельность. Не работает больше и ОсОО «Айрек».

В состав учредителей холдинга MEDIA.KG входят Никсдорф Александр Викторович и Рябов Олег Иванович.

«Nova Медиа» учредили Чакиев Максим Маликович и Абдыкулов Тимур Медербекович. С 2016 года компания не платит налоги. За 2013-2015 годы выплачено всего 13,5 тысячи сомов в бюджет.

TimeTravel заплатило лишь в 2013 году 390 сомов в виде подоходного налога. Это туристическое агентство. Руководит им Виницких Елена Дмитриевна. Учредителями являются Александр Рябушкин, Юрий Александров и Алина Монолдорова.

Напомним, Александр Рябушкин до 2000 года работал коммерческим директором «Вечерки». Затем продал свою долю акций «зятю кыргызского народа» Адилю Тойгонбаеву, который позже захватил «Вечерку» путем подделки документов.

Люди с улицы

В свое время Мурат Божокоев подавал заявление в прокуратуру Ленинского района Бишкека о возбуждении уголовного дела в отношении Кузьмина Геннадия Александровича по статье «Мошенничество». По его словам, в 2015 году между Кимом Александром Викторовичем (однофамилец Кима) и Геннадием Кузьминым заключена сделка купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» на 999,04 тысячи сомов. Став владельцем ценных бумаг «Вечернего Бишкека», Геннадий Кузьмин указанную сумму не заплатил.

К журналистике и издательству Мурат Божокоев не имеет никакого отношения. В чем сам неоднократно признавался. По его словам, до прихода в «Вечерку» он работал в сфере торговли, продаж, маркетинга.

В базе данных Министерства юстиции нет ни одной компании, зарегистрированной на его имя.

Ранее 24.kg сообщало, что Мурат Божокоев владел обменным бюро «Любава».

Родственники Божокоева

В Сети удалось найти фотографию, на которой, по всей видимости, запечатлены родственники Мурата Божокоева.

Снимок размещен на официальной странице Руслана Божокоева. «Лето 2005 года. Перевал Калмак-Ашу. Переход Балыкчи — Чон-Кемин. Я в центре. Со мной брат Эльдар, Мурат-байке и его дети: Аскар и Аким», — подписал он фото.

Смеем предположить, что Мурат-байке и есть Мурат Божокоев.

Руслан Божокоев владеет судостроительно-судоремонтным АО «Ак-Кеме» и ОсОО FleetServices, которое учредило АО.

По налоговым отчислениям «Ак-Кеме» имеется информация только за 2017 год. Предприятие заплатило в виде налогов 113,6 миллиона сомов, а из бюджета получило 1 миллион 246,4 тысячи сомов.

Эльдар Божокоев — учредитель ОсОО «Арк» по ремонту и техническому обслуживанию водного транспорта. В учредителях также состоят Божокоева Людмила Борисовна и Осмонкулова Алтын Бакировна.

Кроме того, он руководит компанией «Интелмед», учредителем которой является Садыров Октябрин Алымбекович. Эльдар Божокоев имеет отношение также к холдингу «Интерлаб».

«Интелмед» в 2016 году заплатил в виде налогов 39,1 миллиона сомов, в 2017-м — 41,3 миллиона сомов.

Октябрин Садыров учредил Alex Stewart Environmental Services Central Asia и Stewart Assay and Environmental Laboratories. Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно поднимали вопрос, что эта частная лаборатория получает огромные деньги за проведение анализов полезных ископаемых.

Информация о налоговых отчислениях Alex Stewart отсутствует. Stewart Assay в 2017 году заплатила 34,2 миллиона сомов налогов.

Эльдар Божокоев учредил ОсОО «МБТК». Директором является Всяких Татьяна Алексеевна.

С 2014 года компания не платит налоги.