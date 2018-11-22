Дело «Вечерки». Кто такие Александр Рябушкин и Мурат Божокоев

Накануне в Бишкеке задержан Александр Рябушкин. По данным следствия, 21 октября 2016 года директор ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Мурат Божокоев с Александром Рябушкиным, используя распорядительные и управленческие полномочия, вопреки интересам акционеров ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» подписали соглашение с Эркином Мамбеталиевым о выплате миллиона сомов из средств закрытого акционерного общества.
Ранее Генпрокуратура, рассмотрев заявление экс-владельца издательского дома Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР.
24.kg выяснило, чем владеют Александр Рябушкин и Мурат Божокоев.
Налоги не платилПо данным Министерства юстиции, на Александра Анатольевича Рябушкина зарегистрировано восемь компаний — совместное кыргызско-российско-молдавское предприятие «Солби», рекламная фирма «Рубикон», холдинг MEDIA.KG, «Nova Медиа», «ВБ Медиа», редакция приложения «Реклама» к газете «Вечерний Бишкек», «Айрек», TimeTravel.
«Солби» Александр Рябушкин учредил вместе с Александром Александровичем Кимом. Компания прекратила свою деятельность. Не работает больше и ОсОО «Айрек».
В состав учредителей холдинга MEDIA.KG входят Никсдорф Александр Викторович и Рябов Олег Иванович.
«Nova Медиа» учредили Чакиев Максим Маликович и Абдыкулов Тимур Медербекович. С 2016 года компания не платит налоги. За 2013-2015 годы выплачено всего 13,5 тысячи сомов в бюджет.
TimeTravel заплатило лишь в 2013 году 390 сомов в виде подоходного налога. Это туристическое агентство. Руководит им Виницких Елена Дмитриевна. Учредителями являются Александр Рябушкин, Юрий Александров и Алина Монолдорова.
Напомним, Александр Рябушкин до 2000 года работал коммерческим директором «Вечерки». Затем продал свою долю акций «зятю кыргызского народа» Адилю Тойгонбаеву, который позже захватил «Вечерку» путем подделки документов.
Люди с улицы
В свое время Мурат Божокоев подавал заявление в прокуратуру Ленинского района Бишкека о возбуждении уголовного дела в отношении Кузьмина Геннадия Александровича по статье «Мошенничество». По его словам, в 2015 году между Кимом Александром Викторовичем (однофамилец Кима) и Геннадием Кузьминым заключена сделка купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» на 999,04 тысячи сомов. Став владельцем ценных бумаг «Вечернего Бишкека», Геннадий Кузьмин указанную сумму не заплатил.
К журналистике и издательству Мурат Божокоев не имеет никакого отношения. В чем сам неоднократно признавался. По его словам, до прихода в «Вечерку» он работал в сфере торговли, продаж, маркетинга.
Ранее 24.kg сообщало, что Мурат Божокоев владел обменным бюро «Любава».
Родственники БожокоеваВ Сети удалось найти фотографию, на которой, по всей видимости, запечатлены родственники Мурата Божокоева.
Снимок размещен на официальной странице Руслана Божокоева. «Лето 2005 года. Перевал Калмак-Ашу. Переход Балыкчи — Чон-Кемин. Я в центре. Со мной брат Эльдар, Мурат-байке и его дети: Аскар и Аким», — подписал он фото.
Смеем предположить, что Мурат-байке и есть Мурат Божокоев.
Руслан Божокоев владеет судостроительно-судоремонтным АО «Ак-Кеме» и ОсОО FleetServices, которое учредило АО.
По налоговым отчислениям «Ак-Кеме» имеется информация только за 2017 год. Предприятие заплатило в виде налогов 113,6 миллиона сомов, а из бюджета получило 1 миллион 246,4 тысячи сомов.
Эльдар Божокоев — учредитель ОсОО «Арк» по ремонту и техническому обслуживанию водного транспорта. В учредителях также состоят Божокоева Людмила Борисовна и Осмонкулова Алтын Бакировна.
Кроме того, он руководит компанией «Интелмед», учредителем которой является Садыров Октябрин Алымбекович. Эльдар Божокоев имеет отношение также к холдингу «Интерлаб».
«Интелмед» в 2016 году заплатил в виде налогов 39,1 миллиона сомов, в 2017-м — 41,3 миллиона сомов.
Октябрин Садыров учредил Alex Stewart Environmental Services Central Asia и Stewart Assay and Environmental Laboratories. Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно поднимали вопрос, что эта частная лаборатория получает огромные деньги за проведение анализов полезных ископаемых.
Эльдар Божокоев учредил ОсОО «МБТК». Директором является Всяких Татьяна Алексеевна.
С 2014 года компания не платит налоги.