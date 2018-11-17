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Общество

Кинотеатр «Ала-Тоо» отпраздновал 80-летие

Фото 24.kg. Кинотеатр «Ала-Тоо» отпраздновал 80-летие

Кинотеатр «Ала-Тоо» отпраздновал 80-летие. торжество прошло сегодня — в День кыргызского кино.

Важным событием для жителей столицы стало открытие во Фрунзе в 1938 году большого по тем временам кинотеатра. Это первое в республике здание оригинальной архитектуры. Автором проекта стал Виктор Калмыков.

24.kg
Фото 24.kg. Кинотеатр «Ала-Тоо» отпраздновал 80-летие

Сначала кинотеатр получил название «Авангард». Поэт Жоомарт Боконбаев предложил название «Ала-Тоо».

Кинотеатр «Ала-Тоо», сколько себя помню, всегда был центром культурной жизни нашей столицы

Кинодраматург, Народный писатель КР Мар Байджиев

В конце 1970-х годов администрация города хотела снести здание, потому что оно якобы перестало вписываться в архитектурный облик Фрунзе. Но горожане защитили исторический памятник.

«Ала-Тоо» был центром притяжения молодежи. Это был кинотеатр нашей молодости.

Кинорежиссер, Народный артист КР Геннадий Базаров

Гости, пришедшие сегодня поздравить любимый кинотеатр, посмотрели фильм «Мир Айтматова», а также короткометражку о «Кыргызфильме» и «Ала-Тоо».

Сценарий фильма «Мир Айтматова» подготовил литератор Абибилла Пазылов совместно с композитором, публицистом Тугельбаем Казаковым и народным артистом республики Бакытом Карагуловым.

17 ноября 1941 года принято постановление Совета народных комиссаров Киргизской ССР об организации студии кинохроники в городе Фрунзе (в 1961-м киностудия переименована в «Кыргызфильм»).

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В начале 1920-х годов в Кыргызстане уже снимались культурные и документальные сюжеты. Первый полнометражный игровой фильм — картина «Крытый фургон» — снят в 1927 году.

А 1960-е и 1970-е годы стали поистине «золотым» временем для кыргызского кино, эти годы плодотворного труда разных режиссеров стали известны как «кыргызское чудо».
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