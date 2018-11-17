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Общество

Кафе в здании Русской драмы обесточили. Изучают законность размещения

Администрация Русского театра драмы в Бишкеке должна предоставить разрешительные документы на построенные кафе в здании театра. Предписание выдала Госэкотехинспекция.

Как отметили в ГИЭТБ, по предписанию прокуратуры проведена проверка, разрешительных документов на кафе нет. Администрация театра должна предоставить их до 24 ноября. В кафе отключили свет и воду.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов сообщил, что ведомство совместно с компетентными органами разбирается в ситуации.

«Пока окончательного решения о сносе кафе нет. Мы разбираемся в ситуации. Кафе построили незаконно, без учета технических норм», — отметил он.

Министр добавил, что здание Русского театра драмы является архитектурным памятником.
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